Tres delincuentes encapuchados y con guantes ingresaron a una vivienda de Valencia al 8000 y redujeron a un hombre y una mujer de 71 y 76 años. Huyeron con dólares y distintos objetos de valor.

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Una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento robo este jueves por la mañana en una vivienda ubicada en Valencia al 8000, donde tres delincuentes encapuchados y con guantes irrumpieron y los redujeron durante varios minutos.

El hecho fue advertido por personal del Comando Norte, que intervino tras recibir el alerta. Según se pudo establecer, los asaltantes permanecieron cerca de 20 minutos dentro de la propiedad y escaparon con aproximadamente 4.000 dólares, cámaras fotográficas, teléfonos celulares, relojes y zapatillas.

Para la fuga, los delincuentes utilizaron un Toyota Yaris de color azul. El vehículo fue localizado posteriormente en la zona de Alberti y Arrué, donde fue abandonado.

Al verificar el rodado, los investigadores determinaron que el Toyota Yaris había sido robado el pasado 14 de septiembre en jurisdicción de la Comisaría Séptima. Además, circulaba con un dominio colocado que no correspondía al vehículo.

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En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y del Grupo Táctico Operativo (GTO), mientras continúa el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los tres autores del asalto.

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