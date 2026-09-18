La investigación por el violento asalto a una pareja de jubilados sumó nuevos elementos luego de un procedimiento realizado por personal del Comando de Patrullas Norte.

Ads

De acuerdo con la nueva información policial, antes de recuperar el Toyota Yaris utilizado por los delincuentes se produjo una breve persecución. Los ocupantes abandonaron el vehículo y escaparon a pie por los techos, sin ser alcanzados por los efectivos.

Al revisar el automóvil, los agentes encontraron un arma de fuego calibre .22 con diez municiones, además de una mochila, un morral y documentación correspondiente a una motocicleta.

También fue secuestrada una chapa patente que registraba pedido de secuestro. En la primera información del caso ya se había establecido que el Toyota circulaba con un dominio que no le correspondía.

A partir de los elementos encontrados, los investigadores determinaron que tanto el vehículo como parte de lo secuestrado estarían vinculados con otros hechos que permanecen bajo investigación.

Ads

La causa quedó a cargo de la UFIJE N° 13, mientras continúa la investigación para establecer la identidad y el paradero de los ocupantes que lograron escapar.

Puede interesarte

Ads