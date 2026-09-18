Un hombre de 26 años fue aprehendido acusado de robarle una cadena de oro a una turista de 58 años.

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El hecho ocurrió en inmediaciones de la avenida Patricio Peralta Ramos y Viamonte, donde el acusado le habría sustraído la joya a la mujer y luego escapó corriendo.

Tras el episodio, personal del Comando de Patrullas Norte inició la búsqueda con la colaboración de Prefectura Naval Argentina y la DDI Mar del Plata.

Finalmente, el sospechoso fue alcanzado y aprehendido en la zona de Playa Popular, en inmediaciones de la avenida Patricio Peralta Ramos y Rivadavia.

En el caso intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso la formación de una causa por robo y el traslado del hombre a la Unidad Penal N.º 44.

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