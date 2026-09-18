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Robó una cadena de oro a una turista y fue detenido en Playa Popular
Un hombre de 26 años fue aprehendido luego de sustraerle la joya a una mujer de 58 años y escapar corriendo. Fue alcanzado por los efectivos en pleno centro de la ciudad.
Un hombre de 26 años fue aprehendido acusado de robarle una cadena de oro a una turista de 58 años.
El hecho ocurrió en inmediaciones de la avenida Patricio Peralta Ramos y Viamonte, donde el acusado le habría sustraído la joya a la mujer y luego escapó corriendo.
Tras el episodio, personal del Comando de Patrullas Norte inició la búsqueda con la colaboración de Prefectura Naval Argentina y la DDI Mar del Plata.
Finalmente, el sospechoso fue alcanzado y aprehendido en la zona de Playa Popular, en inmediaciones de la avenida Patricio Peralta Ramos y Rivadavia.
En el caso intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso la formación de una causa por robo y el traslado del hombre a la Unidad Penal N.º 44.
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