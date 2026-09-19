En el marco de distintos operativos de prevención y control realizados en las últimas horas en Mar del Plata, personal policial concretó varias intervenciones que derivaron en detenciones, aprehensiones y el secuestro de un vehículo con pedido activo.

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En primer término, personal del Comando de Patrullas Norte interceptó a un hombre de 35 años sobre quien pesaba un pedido de captura activa y orden de detención vigente desde el 3 de julio.

La medida judicial se vincula a una investigación por robo triplemente agravado, por su comisión en poblado y en banda, el uso de arma de fuego y las lesiones graves provocadas a la víctima. Intervino el Juzgado de Garantías Nº6, que avaló el procedimiento y dispuso su traslado a la Unidad Penal Nº44.

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En otro operativo, personal del Grupo de Prevención Motorizada aprehendió a un joven de 25 años en avenida Polonia y Fortunato de la Plaza, mientras circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc sin dominio colocado.

Al verificar los datos del rodado, se constató que registraba un pedido de secuestro activo desde el 26 de junio, solicitado por la Comisaría Cuarta. La UFI de Flagrancia dispuso la formación de causa y la posterior libertad del imputado conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

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Finalmente, en horas de la noche, personal del Comando de Patrullas Norte aprehendió a un hombre de 27 años en Rivadavia al 2700 tras un llamado al 911 que alertó sobre un hecho delictivo en la vía pública. El sujeto estaba acusado de haber sustraído un teléfono celular a un hombre de 66 años en la zona de avenida Colón y San Luis.

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Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron el teléfono robado y secuestraron una navaja que el aprehendido llevaba entre sus pertenencias. La UFI de Flagrancia dispuso actuaciones por tentativa de hurto y la notificación del artículo 60 del CPP bonaerense.

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