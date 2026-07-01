Un hombre de 40 años fue aprehendido en Mar del Plata luego de ser interceptado mientras circulaba en una motocicleta sin patente y con la numeración del motor totalmente suprimida. Al ser identificado, los efectivos constataron que tenía un pedido de captura activo por una causa vinculada a tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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Los policías observaron una motocicleta Bajaj Rouser NS 200 realizando maniobras peligrosas en la zona de avenida Champagnat y las vías del ferrocarril, por lo que decidieron interceptarla.

Durante la inspección del rodado, los efectivos comprobaron que el número de motor había sido totalmente suprimido. Además, detectaron daños compatibles con una posible maniobra ilícita, entre ellos el tambor de arranque, la tapa del tanque de combustible y el asiento violentados.

Al verificar la identidad del conductor en el sistema informático policial, se confirmó que registraba un pedido de captura vigente emitido por el Tribunal en lo Criminal N.º 2 de Mar del Plata, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con fecha del 5 de marzo de este año.

Por disposición de la fiscal de Flagrancia, Ana María Caro, el hombre fue aprehendido por el delito de encubrimiento por supresión de numeración registral. Además, se ordenó el secuestro de la motocicleta y del teléfono celular que llevaba consigo, el cumplimiento de las actuaciones de rigor y su posterior traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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