La Policía realizó tres procedimientos simultáneos en el marco de una investigación por dos hechos contra la propiedad ocurridos en el barrio Bosque Grande. Como resultado, un hombre de 29 años fue detenido, una mujer de 38 quedó imputada y se recuperaron varios elementos denunciados como sustraídos.

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La investigación comenzó por dos episodios ocurridos los días 8 y 12 de agosto, ambos contra la misma víctima y en inmediaciones de Tripulantes del Fournier al 9400.

El primero ocurrió cuando un joven de 25 años guardaba pertenencias en su vehículo y fue sorprendido por un sujeto que le mostró un arma de fuego. Bajo amenaza, le quitó distintos objetos que se encontraban en el baúl.

El segundo episodio se produjo entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de agosto. Desconocidos ingresaron por la fuerza a tres departamentos ubicados en un mismo terreno, dañaron los accesos y se llevaron electrodomésticos, un módem de internet, instrumentos musicales, un atril y una moto, entre otros elementos.

A partir de distintas tareas investigativas, efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimosexta identificaron varios domicilios ubicados sobre la calle Soler que podrían estar relacionados con los hechos y solicitaron las correspondientes órdenes judiciales.

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En una de las viviendas no encontraron elementos de interés para la causa. En otra secuestraron un módem Huawei reconocido como perteneciente a la víctima. Allí fue aprehendida una mujer de 38 años, quien quedó imputada por encubrimiento y posteriormente recuperó la libertad.

En el tercer domicilio fue detenido un hombre de 29 años. En el lugar encontraron el chasis de una moto Gilera en proceso de desarme y sin motor, una Zanella cuya propiedad no pudo ser acreditada, prendas de vestir de interés para la investigación y un atril de metal reconocido por el damnificado.

Los elementos identificados como sustraídos fueron restituidos a su propietario por disposición de la Justicia.

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El hombre quedó acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y robo agravado por efracción y por su comisión en poblado y en banda, ambos en concurso real. Posteriormente fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Según la información policial, el detenido registra procesos penales previos por tentativas de robo, robo agravado, infracciones a la Ley 23.737 y contravenciones contempladas en el Decreto Ley 8031/73.

La causa quedó a cargo de la UFI N°1 del Departamento Judicial Mar del Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N°2.

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