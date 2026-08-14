Una organización presuntamente dedicada a la comercialización de estupefacientes fue desarticulada hoy en el barrio Parque Camet, tras un amplio operativo encabezado por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, dependiente de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado - División Sede Descentralizada V. El procedimiento incluyó 20 órdenes de registro domiciliario, secuestro y detención.

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La investigación se había iniciado de oficio el 19 de mayo pasado, a partir del abordaje de distintas problemáticas delictivas vinculadas al narcomenudeo en un sector específico del barrio. En ese marco, los investigadores detectaron presuntas maniobras relacionadas con la venta, el acopio, la guarda y el fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Además, durante el desarrollo de las tareas investigativas se establecieron presuntas vinculaciones entre la organización y distintos hechos violentos registrados en la zona. Entre ellos se identificaron robos con armas, abusos de armas, lesiones y tentativas de homicidio.

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Como resultado de los veinte procedimientos, ejecutados con habilitación horaria expresa, las fuerzas de seguridad aprehendieron a doce personas: siete hombres y cinco mujeres, de entre 28 y 72 años.

Durante los allanamientos se secuestraron cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y dinero en efectivo. También fueron incautados elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes, documentación de interés, objetos destinados al ocultamiento y logística, además de otros elementos que estarían vinculados con la actividad investigada.

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El operativo contó con la intervención de la Fiscalía de Estupefacientes del Departamento Judicial Mar del Plata y del Juzgado de Garantías Nº3.

De acuerdo con lo informado, el procedimiento permitió afectar de manera significativa la estructura logística y territorial de la organización, al interrumpir presuntos puntos de comercialización, acopio y fraccionamiento de estupefacientes en distintos sectores del Partido de General Pueyrredon.

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