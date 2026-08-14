Un automóvil Fiat Cronos que había sido robado durante la noche fue recuperado en la madrugada de este viernes luego de una persecución policial. El procedimiento terminó con dos aprehendidos, entre ellos un adolescente de 17 años, mientras que un joven de 22 resultó herido de bala y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), aunque su estado no reviste gravedad.

Ads

El hecho se inició el jueves, cuando un hombre de 41 años denunció que había sido asaltado mientras se encontraba detenido con su vehículo en inmediaciones de avenida Avellaneda y Jujuy. Según relató, dos delincuentes que circulaban en una moto tipo enduro lo intimidaron con un arma de fuego y le robaron el Fiat Cronos gris y su teléfono celular.

Minutos después, un allegado de la víctima logró activar el sistema de rastreo del celular y los investigadores establecieron una ubicación en inmediaciones de avenida Juan B. Justo y calle 178, cerca de Villa La Palangana. Con esa información se montó un operativo cerrojo que permitió localizar el automóvil e iniciar un seguimiento por distintas calles de la ciudad.

La persecución terminó en la zona de Balcarce y Termas de Río Hondo, donde los ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie. En ese lugar fue reducido el adolescente de 17 años, mientras que el joven de 22 continuó la fuga. Durante la persecución, el sospechoso realizó un movimiento hacia la zona de la cintura que los efectivos interpretaron como la posible presencia de un arma, por lo que uno de los policías efectuó un disparo con su arma reglamentaria. El hombre recibió impactos en el muslo y glúteo derechos, fue asistido por SAME y trasladado al HIGA bajo custodia.

En las diligencias posteriores, los investigadores secuestraron las dos patentes del automóvil, que estaban ocultas detrás del gabinete del medidor de gas de un domicilio vinculado al joven de 22 años. También encontraron una réplica de pistola negra en inmediaciones del lugar de la persecución. Por el caso intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4, que dispuso el traslado del adolescente al Centro Especializado de Aprehensión (CEA), mientras que el mayor quedó bajo custodia policial, ambos imputados por “Robo agravado por el uso de arma”. Además, se ordenaron pericias sobre el vehículo y las actuaciones de Policía Científica para avanzar con la investigación.

Ads

Ads