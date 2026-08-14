Un amplio operativo de prevención realizado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires dejó como resultado dos motos recuperadas, el secuestro de marihuana y varios procedimientos por distintas infracciones en Mar del Plata.

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Uno de los controles se realizó en la zona de Moreno y Francia, donde efectivos interceptaron a un hombre de 42 años que circulaba en una moto Suzuki de 150 cc. Los policías habían observado que manejaba a alta velocidad y realizaba maniobras imprudentes.

Al revisar los datos del vehículo, comprobaron que la moto tenía pedido de secuestro desde marzo de 2022 por una causa de hurto. El hombre fue aprehendido y se inició una causa por encubrimiento. Posteriormente recuperó la libertad.

En otro procedimiento, realizado en avenida Fortunato de la Plaza y Udine, personal del Grupo de Prevención Motorizada identificó a un joven de 18 años que circulaba en una Mondial Max 110.

La motocicleta tenía pedido de secuestro desde el 16 de julio de este año por un robo. El joven fue aprehendido por encubrimiento y, por disposición de la fiscal Ana Caro, trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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Otro de los controles tuvo lugar en calle 238 y Tripulantes del Fournier. Allí fue identificado un joven de 19 años que conducía un Chevrolet Corsa y entre sus pertenencias encontraron 41,4 gramos de marihuana.

La Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Ledesma, inició una causa por una presunta infracción a la Ley 23.737, aunque el joven no quedó detenido.

En la misma zona, los efectivos detuvieron una Chevrolet S10 conducida por un hombre de 35 años. Cuando revisaron la documentación, advirtieron que la licencia de conducir presentada no tendría las medidas de seguridad correspondientes, por lo que se investiga si era falsa. Se inició una causa y el conductor quedó posteriormente en libertad.

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También hubo un procedimiento en avenida Colón y Don Bosco, donde dos hombres de 34 y 42 años fueron demorados luego de generar disturbios y, según informó la Policía, intentar confrontar con los efectivos.

Ambos fueron aprehendidos por infracciones contravencionales y más tarde quedaron en libertad bajo caución juratoria por disposición del Juzgado Correccional N°3.

Por último, en Chacabuco y Marconi, la Policía interceptó a un hombre de 36 años que circulaba en una Zanella Wave 110 cc sin la documentación obligatoria. La moto fue secuestrada de manera preventiva y trasladada al playón municipal de Tránsito. Tanto el conductor como el vehículo no registraban impedimentos legales.

En total, los distintos controles permitieron recuperar dos motos que eran buscadas por la Justicia, secuestrar marihuana y detectar diferentes irregularidades vinculadas con documentación, tránsito y disturbios en la vía pública.

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