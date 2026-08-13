Agentes de la Patrulla Municipal, dependientes de la Secretaría de Seguridad del municipio de General Pueyrredon, aprehendieron hoy a un hombre que realizaba cobros ilegales por el cuidado de vehículos en la vía pública y profería amenazas contra los inspectores durante una recorrida de prevención en la zona céntrica.

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El hecho se desencadenó cuando el personal municipal detectó a dos individuos ejerciendo la actividad en San Martín al 3100. Al notificarles la prohibición y solicitarles que cesaran el accionar, uno reaccionó de forma hostil con gritos, insultos y agresiones verbales.

Ante la escalada del conflicto, efectivos de apoyo le colocaron esposas de seguridad para neutralizar el riesgo y resguardar la integridad del personal y de los transeúntes.

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Durante el palpado preventivo de armas sobre sus prendas, el personal interviniente constató la presencia de elementos para el consumo de sustancias y una manopla metálica.

El aprehendido fue trasladado de inmediato a la sede de la Comisaría Primera para llevar a cabo las actuaciones correspondientes. Desde la Secretaría de Seguridad recordaron la operatividad de la línea de WhatsApp (223 3406177) para recibir denuncias vecinales las 24 horas con envío de fotos, videos y ubicación geográfica en tiempo real.

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