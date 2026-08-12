Un hombre de 29 años fue aprehendido durante la noche del martes luego de ser señalado por intentar ingresar a una vivienda ubicada en la zona de Alberti al 7800. El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 y contó con la intervención de personal del Comando de Patrulla y efectivos de la Comisaría Decimosegunda.

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El operativo comenzó alrededor de las 21.50, cuando los policías fueron enviados al domicilio tras recibir una denuncia que indicaba que un hombre había pateado la puerta de una vivienda. Al arribar a la zona, los efectivos observaron a un sospechoso que, al advertir la presencia del móvil, comenzó a escapar a pie.

Los agentes iniciaron un seguimiento y mantuvieron contacto visual con el hombre mientras alertaban a otros móviles que se encontraban en las inmediaciones. Durante la fuga, a la altura de Rawson al 7800, el sospechoso descartó un elemento y continuó corriendo.

Con la colaboración de otro patrullero, los efectivos lograron interceptarlo en Alberti al 7800, aunque el hombre ingresó por la parte trasera de una vivienda. Con autorización de la propietaria, los policías ingresaron al inmueble y encontraron al sospechoso oculto en una de las habitaciones, donde finalmente fue aprehendido.

Luego, los efectivos regresaron al lugar donde había sido descartado el elemento y procedieron a secuestrarlo. Según se informó, se trataba de una réplica de arma de fuego de utilería, de color negro. Al consultar el sistema informático, se estableció además que el hombre no registraba impedimentos legales vigentes.

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La UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, dispuso la notificación de la formación de una causa, en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, por el delito de violación de domicilio. También ordenó las actuaciones de rigor y que el aprehendido sea trasladado a sede judicial durante la mañana.

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