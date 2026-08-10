Un hombre de 53 años fue aprehendido en el centro de la ciudad luego de que personal de Patrulla Municipal encontrara entre sus pertenencias diez envoltorios con una sustancia compatible con cocaína.

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El hecho ocurrió cerca de 25 de Mayo y Jujuy. Los agentes observaron al hombre mientras realizaba presuntos intercambios de objetos con otras personas y decidieron identificarlo.

Al revisarlo, encontraron diez envoltorios de nylon con una sustancia blanca en polvo. En total, el material secuestrado pesó 3,83 gramos y sería clorhidrato de cocaína.

En el caso intervino la Fiscalía de Estupefacientes, que ordenó iniciar una causa por tenencia ilegal de drogas, verificar el domicilio del hombre y realizar las medidas correspondientes.

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