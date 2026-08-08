Un automovilista de 61 años murió anoche tras protagonizar un violento choque contra una ambulancia en el acceso al barrio 2 de Abril, sobre la Ruta 2, luego de intentar incorporarse a la autovía desde la zona residencial.

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El siniestro se produjo cuando el conductor de una utilitaria Renault Kangoo, que viajaba junto a un acompañante, realizó la maniobra de ingreso a la ruta y fue embestido de manera lateral sobre el lado izquierdo por una ambulancia perteneciente a la Secretaría de Salud del municipio de Mar Chiquita, que circulaba por la traza principal.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió politraumatismos severos y fue asistido en el lugar por personal de emergencias.

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Posteriormente, fue trasladado de urgencia bajo código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde falleció a las pocas horas pese a los esfuerzos del equipo médico de guardia.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales y peritos viales, quienes realizaron las pericias correspondientes y relevaron testimonios para determinar la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades.

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