

Un hombre de 28 años fue aprehendido en Mar del Plata acusado del delito de encubrimiento, luego de que personal de la Comisaría Cuarta recuperara un automóvil que había sido robado horas antes a una conductora de una plataforma de transporte y detectara movimientos sospechosos de otro vehículo en las inmediaciones.

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El procedimiento comenzó durante la noche del jueves, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas encontraron un Renault Symbol gris sin chapa patente estacionado sobre Rivadavia, entre Perú y México. Al verificar la numeración del rodado, constataron que tenía un pedido de secuestro activo por un robo automotor ocurrido ese mismo día, con intervención de la Comisaría Séptima y la UFI ODEPA.

La investigación determinó que el vehículo pertenecía a una mujer que trabajaba como conductora de DiDi. Según denunció, durante la mañana había levantado un viaje en Moreno y Perú. Al llegar a Valencia, entre Juan B. Ingenieros y avenida Tejedor, un hombre la obligó a descender del auto y, junto a una mujer, escapó con el vehículo, además de llevarse un teléfono celular, dinero y otras pertenencias.

Mientras se realizaban las actuaciones sobre el automóvil recuperado, los policías advirtieron que un Peugeot 206 gris, también sin chapas patentes, pasaba reiteradamente por la zona. Tras una breve vigilancia, el vehículo fue interceptado en San Martín y Perú y se identificó a su conductor, de 28 años.

Con intervención de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, se ordenó una requisa de urgencia. En el procedimiento fueron secuestrados una valija con prendas de vestir, una cartera, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación. Una de las pertenencias fue exhibida a la denunciante, quien la reconoció como propia.

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Además, la Justicia dispuso el secuestro preventivo del Renault Symbol y del Peugeot 206 para la realización de pericias y verificaciones. El aprehendido fue notificado de la formación de la causa por encubrimiento y trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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