Un hombre de 37 años fue aprehendido por efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) tras protagonizar un episodio de confrontación durante un procedimiento de rutina en el centro de Mar del Plata.

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Según informaron fuentes policiales, el individuo adoptó una actitud hostil durante el procedimiento realizado en la intersección de La Rioja y Diagonal Pueyrredon. Al momento de ser interceptado se negó a acatar las órdenes impartidas por los uniformados e incluso desafió a pelear al personal actuante.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a reducirlo en la vía pública con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad en la zona.

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En el hecho tomó intervención el Juzgado Correccional Nº3, que dispuso la formación de actuaciones por infracción a los artículos 35, 74 inciso A y 78 del Decreto Ley 8031/73 (Código de Faltas provincial). Posteriormente, y tras la notificación correspondiente, se ordenó la libertad del imputado conforme al artículo 119 de la misma normativa.

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