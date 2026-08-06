Un hombre de 35 años fue detenido durante dos allanamientos realizados en el barrio Los Acantilados, en el marco de una investigación por amenazas agravadas, abuso de arma y daños.

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En uno de los domicilios, la Policía secuestró un chaleco antibalas, un juego de esposas, municiones de calibres 7.62 y 9 milímetros, vainas servidas calibre .22 y un cargador de pistola del mismo calibre.

Además, se encontraron dos pistoleras, portacargadores, un portaesposas, un pasamontañas y guantes negros. Todos los elementos quedaron incorporados a la causa para ser analizados.

La investigación está a cargo de la UFI N.º 7. El fiscal Carlos Russo dispuso que el acusado fuera notificado de la causa, ordenó continuar con las medidas para esclarecer el hecho y solicitó formalizar judicialmente su detención.

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