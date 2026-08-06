Un violento asalto ocurrió este jueves en el barrio La Perla, donde una banda armada ingresó a una vivienda, redujo a un jubilado de 74 años y se llevó 1.200.000 pesos en efectivo. Tras un rápido operativo policial, dos jóvenes de 20 y 22 años fueron aprehendidos, mientras que otros integrantes del grupo lograron escapar.

Ads

El hecho comenzó luego de u

Puede interesarte

n llamado al 911 que alertó sobre la presencia de varios individuos ingresando a una vivienda ubicada en España al 1100. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas constataron que el inmueble había sido violentado y observaron a cuatro sospechosos huyendo a pie, por lo que se inició una persecución por distintas calles de la zona.

Durante la fuga, uno de los delincuentes que escapaba por calle España hacia avenida Libertad efectuó al menos un disparo de arma de fuego contra los policías, quienes repelieron la agresión. No se registraron personas heridas como consecuencia del enfrentamiento.

Ads

Con el apoyo de otros móviles policiales y de personal de Prefectura Naval Argentina, los efectivos lograron detener a dos de los sospechosos en las inmediaciones de 11 de Septiembre entre Salta e Independencia y de Balcarce entre Salta e Independencia. En tanto, la investigación continúa para identificar y capturar al resto de la banda.

La víctima relató que los asaltantes ingresaron a la vivienda escalando hasta la terraza y forzando una puerta trasera. Todos tenían los rostros cubiertos y, bajo amenazas con armas de fuego, lo redujeron y le sustrajeron el dinero en efectivo antes de escapar. El hombre sufrió una lesión en la cabeza producto del episodio, aunque no requirió asistencia médica inmediata y recibió la correspondiente constancia para ser examinado por el cuerpo médico.

En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó las pericias de rigor. La investigación quedó a cargo de la UFIJE N.º 1, conducida por la fiscal Salas, que dispuso actuaciones por robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo, cometido en poblado y en banda, además del traslado de los dos aprehendidos a sede judicial para prestar declaración.

Ads