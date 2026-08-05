Un joven de 18 años fue aprehendido hoy por efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), luego de ser interceptado en el barrio Don Bosco mientras circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo agravado.

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El procedimiento se inició cuando los agentes detectaron una motocicleta Honda Wave sin chapa patente y con su conductor sin casco reglamentario. Ante esta situación, procedieron a detener la marcha del vehículo para su identificación en avenida Jara y Falucho.

Al ser consultado por la documentación, el joven manifestó haber adquirido el rodado a través de una publicación en redes sociales, aunque no pudo acreditar la propiedad ni presentar comprobantes de compra.

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Tras verificar la numeración del motor en la base de datos policial, los efectivos constataron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo desde el 19 de julio, solicitado por la Comisaría Segunda.

Intervino en el caso la fiscal Mariana Baqueiro, titular de la UFI de Flagrancia, quien dispuso la imputación del joven por el delito de encubrimiento, el secuestro del motovehículo y su traslado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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