Un hombre de 35 años fue aprehendido tras un operativo policial que permitió recuperar un vehículo retenido de forma indebida, en el marco de una causa por defraudación iniciada por la denuncia de un propietario de una flota de autos de alquiler, en un procedimiento realizado en el barrio Cerrito Sur.

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La investigación se originó a partir de la presentación de un hombre de 54 años, quien denunció que uno de los conductores interrumpió el contrato vigente, se negó a devolver un Citroën C3 negro y acumuló una deuda superior a los dos millones de pesos por el uso del rodado.

Con las pruebas reunidas, el fiscal Carlos Bruna, titular de la Fiscalía Nº10, solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías Nº5, que fue ejecutada por personal de la Comisaría Novena junto al Gabinete Técnico Operativo en un domicilio de Cerrito al 2900.

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Durante el procedimiento, los efectivos lograron aprehender al sospechoso y secuestrar el vehículo junto con sus llaves de encendido. Por disposición judicial, el automóvil fue restituido a su propietario bajo la figura de depósito provisorio tras la realización de los peritajes correspondientes.

El imputado fue notificado de la formación de la causa por el delito de defraudación por retención indebida y posteriormente recuperó la libertad.

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