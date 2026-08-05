Un hombre de 32 años fue aprehendido este miércoles tras intentar ingresar a robar a un local comercial ubicado sobre la avenida Juan B. Justo al 7100, en el barrio Las Américas. El sospechoso fue reducido por el propietario del inmueble y su hijo, luego de ser sorprendido en pleno intento de ingreso.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un grupo de personas que tenía retenido a un individuo en la vía pública. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Decimoprimera entrevistaron al dueño del comercio, de 84 años.

Según relató el hombre, se encontraba en su vivienda cuando escuchó un fuerte estruendo. Al salir junto a su hijo observó a tres personas en el sector de los locales comerciales de su propiedad. Dos de los sospechosos lograron escapar corriendo, mientras que el tercero fue sorprendido con parte de su cuerpo dentro del local y reducido hasta la llegada del personal policial.

Los efectivos constataron que el frente del comercio presentaba las rejas violentadas y los vidrios rotos, daños compatibles con un intento de ingreso al establecimiento.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, que dispuso la formación de una causa por tentativa de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, la notificación de los derechos previstos en el artículo 60 del Código Procesal Penal y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó alojado.

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