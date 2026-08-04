Dos jóvenes de 24 y 25 años fueron aprehendidos tras un allanamiento de urgencia realizado en una vivienda ubicada en el barrio Jorge Newbery, en el marco de una investigación por un violento asalto perpetrado por una banda de motochorros en el barrio La Perla.

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El procedimiento fue llevado adelante en Bolívar 8400 por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12ª, con colaboración de la Comisaría 1ª, luego de una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y el rastreo por geolocalización de un teléfono celular sustraído.

El hecho, que dio origen a la causa ocurrió este mediodía en avenida Libertad 3400, donde un comerciante de 50 años fue interceptado y golpeado por cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motocicletas. Durante el asalto, le sustrajeron una mochila con 9500 dólares, 800.000 pesos en efectivo y un teléfono iPhone 15 Pro Max.

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A partir de las pruebas reunidas, los investigadores lograron identificar el domicilio utilizado por los sospechosos, lo que derivó en el allanamiento de urgencia ordenado en las últimas horas.

Durante el registro del inmueble, los efectivos recuperaron el teléfono de alta gama y secuestraron $300.000 en efectivo, municiones de distintos calibres, cascos, prendas de vestir y otros dispositivos móviles de interés para la causa.

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El fiscal Fernando De la Canale, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, convalidó el procedimiento, dispuso la restitución del celular a la víctima y ordenó que los dos aprehendidos permanezcan a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para identificar al resto de la banda.

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