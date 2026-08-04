Tres hombres de 22, 34 y 40 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes, acusados de participar en un robo agravado cometido en una barbería ubicada sobre Hipólito Yrigoyen al 1300, en pleno microcentro de Mar del Plata.

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El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría Primera, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de tres individuos encapuchados que merodeaban la zona y violentaban la vidriera del local.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron los daños en el frente del comercio y verificaron que no hubiera personas en su interior. Minutos después, un testigo informó que los sospechosos habían ingresado a una vivienda abandonada ubicada sobre Hipólito Yrigoyen al 1000.

Con el apoyo de varios móviles policiales se desplegó un operativo en el inmueble, donde fueron identificadas varias personas. A partir del análisis de las imágenes aportadas por el propietario de la barbería y del sistema de monitoreo urbano, los investigadores determinaron que tres de los presentes coincidían con las características físicas y la vestimenta de los autores del robo.

Durante el rastrillaje realizado en la propiedad, la policía secuestró distintos elementos denunciados como sustraídos del comercio, entre ellos máquinas de cortar cabello, una rasuradora, un secador de pelo, gel de afeitar y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho.

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La Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, dispuso la formación de una causa por robo agravado en poblado y en banda, el secuestro de los elementos de interés para la investigación y el traslado de los tres aprehendidos a sede judicial.

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