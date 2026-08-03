La investigación por el femicidio de Juana Mailén Antonich avanza bajo estricto secreto de sumario, mientras la familia de la joven continúa reclamando respuestas y apuntando a una serie de irregularidades que, aseguran, marcaron las primeras horas de la búsqueda. En ese contexto, el tío de la víctima, Luis, reveló que el principal foco de la pesquisa está puesto en el remisero que la trasladó el día de su desaparición y que desde entonces permanece desaparecido.

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Según explicó, el fiscal Carlos Russo mantiene la causa bajo reserva para no entorpecer la investigación. No obstante, señaló que existen fuertes sospechas sobre el remisero, quien habría mantenido una relación con Mailén y, tras dejarla en el lugar donde posteriormente fue hallado el cuerpo, no volvió a buscarla ni dio aviso a la Policía o a la familia cuando perdió contacto con ella.

Otro de los puntos cuestionados por los familiares es que fueron ellos quienes lograron reconstruir el recorrido de la joven. De acuerdo con el relato de Luis, pudieron localizar el lugar donde se encontraba gracias a una fotografía que Mailén había publicado en sus redes sociales, lo que permitió orientar la búsqueda hasta el sitio donde finalmente fue encontrada sin vida.

En paralelo, el caso sumó un fuerte pronunciamiento del Movimiento de Mujeres y Diversidades de Mar del Plata-Batán, que denunció presuntas demoras en la recepción de la denuncia por desaparición y en la activación de los protocolos de búsqueda. La organización sostuvo que la familia debió encabezar por sus propios medios la reconstrucción de los últimos movimientos de la joven y reclamó una investigación sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial en las horas previas al hallazgo del cuerpo.

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