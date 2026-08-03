Dos jóvenes de 19 años fueron aprehendidos en el barrio General San Martín, acusados de ingresar a una vivienda tras escalar una medianera y robar herramientas y otros objetos de valor. El procedimiento se inició luego de un llamado al 911 que alertó sobre un robo en curso en una casa ubicada sobre Roque Sáenz Peña al 2300.

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Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas fueron recibidos por la propietaria del inmueble, quien relató que los sospechosos habían accedido al patio de la vivienda por los techos, tras trepar desde la propiedad lindera. Una vez dentro, ingresaron a un galpón cuya puerta tenía la llave colocada y sustrajeron distintos elementos.

La mujer también advirtió que los autores se habían refugiado en la vivienda vecina. Con autorización de ambas propietarias, los policías inspeccionaron los inmuebles y encontraron a cuatro jóvenes. Dos de ellos coincidían con la descripción brindada por la víctima y fueron reconocidos como los presuntos responsables del hecho.

Durante el operativo, además, se constató que los delincuentes habían intentado sustraer la batería de un automóvil estacionado en la propiedad y provocaron daños al retirar una pieza del frente del vehículo.

La vecina de la casa lindera entregó a la Policía los elementos que los sospechosos habían dejado en su domicilio. Entre los objetos recuperados había herramientas, una garrafa de 10 kilos, dos aspiradoras manuales y otros efectos, que fueron restituidos a la propietaria.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, cuyo titular dispuso la formación de una causa por hurto agravado por escalamiento y uso de llave verdadera obtenida ilegalmente, la notificación de los imputados y su alojamiento en la Unidad Penal Nº 44 hasta que presten declaración ante la Justicia.

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