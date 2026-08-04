Dos hombres de 28 y 39 años fueron aprehendidos en las últimas horas tras ser sorprendidos dentro de una vivienda del barrio Fray Luis Beltrán, luego de un operativo desplegado por personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría 15ª a partir de una alerta al 911 por un robo en curso.

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Al arribar al inmueble, ubicado en Los Cerezos 3000, los efectivos constataron la efracción de una reja y el forzamiento de una ventana trasera, presuntamente utilizada como vía de acceso. En el interior de la propiedad, los agentes lograron reducir a los dos sospechosos sin que se registraran heridos.

Durante el procedimiento, el personal policial secuestró un bolso térmico de la empresa PedidosYa, diversas herramientas de corte y cuatro cuchillos, elementos que habrían sido utilizados para cometer el ilícito.

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En el marco de la identificación, se estableció que el imputado de 39 años poseía un pedido de captura emitido en 2019. No obstante, desde el Juzgado de Ejecución Penal Nº2 se informó que no existía una orden de detención vigente vinculada a esa causa.

Ante estos elementos, la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, dispuso la formación de una causa bajo la carátula de tentativa de robo agravado por efracción, ordenando además el secuestro de los objetos incautados y el traslado de ambos aprehendidos a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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