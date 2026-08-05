Un hombre de 31 años fue aprehendido en Mar del Plata acusado de amenazar con incendiar una empresa de ambulancias ubicada sobre la calle San Lorenzo al 3500.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Segunda durante la noche del martes, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un individuo que amenazaba con prender fuego el establecimiento.

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Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al propietario de la empresa Samak y a su hija, quienes señalaron que el acusado había sido recientemente desvinculado laboralmente y que desde entonces se había presentado en reiteradas oportunidades con una actitud agresiva.

Según la denuncia, el hombre profirió amenazas contra los responsables de la firma y aseguró que dañaría las ambulancias e incendiaría el inmueble.

Tras identificar al sospechoso y realizar las actuaciones de rigor, los policías procedieron a su aprehensión.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, cuyo titular, el fiscal Facundo De La Canale, dispuso la formación de una causa por el delito de amenazas y ordenó el traslado del imputado a sede judicial.

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