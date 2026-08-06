Personal del Comando de Patrullas aprehendió a un hombre de 34 años acusado de cometer un robo agravado por el uso de arma en la rotisería "El Gor", ubicada sobre Padre Dutto al 1900. El sospechoso fue interceptado pocos minutos después del hecho, cuando intentaba escapar con el botín.

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El procedimiento se inició alrededor de las 22, luego de que la propietaria del comercio, de 49 años, alertara a efectivos que patrullaban la zona sobre el asalto e indicara el lugar donde se encontraba el presunto autor. Los policías lograron interceptarlo en la esquina de Carasa y Posadas.

De acuerdo con la investigación, el hombre ingresó al local simulando ser un cliente y, tras exhibir un revólver calibre .22, amenazó a la comerciante y sustrajo la recaudación del negocio, el dinero de las propinas y una botella de Coca-Cola Zero de 500 mililitros. Luego escapó a pie.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 230.450 pesos en efectivo, un revólver calibre .22 sin numeración y sin municiones, la botella de gaseosa, un frasco plástico de la marca "La Feliz" utilizado para guardar las propinas y varias prendas de vestir —entre ellas un chaleco, un cuello marrón, un pantalón y un gorro de lana azul— que el imputado había descartado durante la fuga. El arma y los restantes elementos fueron encontrados tras un breve rastrillaje realizado a pocos metros del lugar de la detención.

La Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, dispuso la aprehensión del acusado por el delito de robo agravado por el uso de arma, el secuestro de los elementos recuperados, su restitución a la víctima y el traslado del detenido a sede judicial.

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Según los registros oficiales, el aprehendido cuenta con antecedentes por robos agravados con arma de fuego, infracción a la Ley 23.737 y amenazas. Si querés un enfoque más policial o con mayor impacto para el título, también puedo adaptarlo.

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