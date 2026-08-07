Un hombre de 42 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes luego de ingresar a una oficina ubicada en Bolívar al 3600.

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El hecho ocurrió cerca de las 4.50, cuando un llamado al 911 alertó sobre un posible robo. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas hablaron con una responsable del establecimiento, quien explicó que había recibido una alerta por la activación de los sensores de movimiento.

Con su autorización, los policías ingresaron al inmueble y recorrieron las distintas oficinas. En una de ellas encontraron al sospechoso escondido detrás de una puerta y lo redujeron sin que se registraran heridos.

Según se constató posteriormente, el hombre habría ingresado tras escalar un paredón de unos 2,5 metros, violentar una ventana y retirar una reja de protección. También se detectaron daños en el sistema de alarma y en cajones del interior.

Entre sus pertenencias, la Policía encontró una cuchilla de aproximadamente 30 centímetros dentro de una mochila.

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El hombre, que se encontraba en situación de calle, quedó imputado por tentativa de robo y fue trasladado a sede judicial por disposición de la Fiscalía de Flagrancia.

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