El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Urquía al 3300. La Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona que había sido retenida dentro de la propiedad.

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Según los primeros testimonios, el joven habría ingresado al domicilio sin autorización y fue descubierto por el propietario, un hombre de 49 años. En ese momento se produjo un forcejeo entre ambos.

Durante el enfrentamiento, el hombre sufrió una herida superficial en la zona del glúteo y manifestó dolor. Allegados lograron controlar al sospechoso y mantenerlo en el lugar hasta la llegada de los efectivos.

Personal del SAME asistió al hombre lesionado y recomendó la aplicación de la vacuna antitetánica. El aprehendido, por su parte, presentaba una lesión leve en el cuero cabelludo.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Daniel Vicente, dispuso iniciar una causa por “violación de domicilio y lesiones”. El joven fue notificado y posteriormente trasladado a la Unidad Penal N° 44.

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