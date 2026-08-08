Un hombre de 32 años fue aprehendido durante la madrugada en la zona costera de Mar del Plata, luego de provocar disturbios dentro de un local comercial e intentar agredir físicamente a efectivos del Comando de Patrullas que acudieron al establecimiento.

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El episodio comenzó a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un hombre alterado dentro del comercio, ubicado en la avenida Patricio Peralta Ramos 1000.

Al arribar las patrullas, los agentes constataron que el individuo ya había sido reducido y retenido por personal de seguridad privada debido a los desmanes que había protagonizado.

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Sin embargo, cuando los efectivos intentaron identificarlo formalmente, el hombre reaccionó de manera violenta, profirió insultos contra los policías e intentó golpearlos con los puños. Ante esta situación, los agentes lo neutralizaron e inmovilizaron en el lugar.

Por el episodio se labraron actuaciones por infracción a los artículos 35 y 74 del Decreto-Ley 8031/73. En la causa intervino el Juzgado Correccional de turno, que dispuso el cumplimiento de las diligencias legales correspondientes y posteriormente ordenó la libertad del aprehendido, conforme a lo establecido en el artículo 119 de la normativa contravencional.

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