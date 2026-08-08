Dos jóvenes de 20 y 26 años fueron aprehendidos durante la madrugada en la zona comercial Güemes, luego de protagonizar maniobras imprudentes a bordo de motocicletas, intentar darse a la fuga y dar positivo en los controles de alcoholemia realizados en el lugar.

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El episodio se inició cuando efectivos del Comando de Patrullas detectaron la circulación peligrosa de los rodados en la intersección de Garay y Olavarría. Al recibir la orden de detención mediante señales sonoras y luminosas, los conductores hicieron caso omiso e intentaron escapar.

Tras un breve seguimiento, ambos fueron interceptados a pocas cuadras por el personal policial, que logró rodearlos y frenar la huida. En el operativo intervino personal de la Dirección de Tránsito Municipal, que realizó los controles de alcoholemia, con resultado positivo en ambos casos.

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Además, se constató la falta de documentación reglamentaria, por lo que los inspectores labraron las actas correspondientes y procedieron al secuestro de una motocicleta Bajaj Rouser y una Motomel.

En la causa tomó intervención el Juzgado Correccional Nº3, que dispuso la notificación de los implicados por infracción al artículo 78 del Decreto-Ley 8031/73 y su posterior libertad conforme a lo establecido en el artículo 119 de la normativa contravencional.

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