automovilistas

Murió un automovilista tras chocar con una ambulancia en la Ruta 2
El hombre fue trasladado en código rojo al HIGA tras el impacto, pero falleció horas después. Investigan las circunstancias del choque ocurrido en el acceso al barrio 2 de Abril.
El hombre fue trasladado en código rojo al HIGA tras el impacto, pero falleció horas después. Investigan las circunstancias del choque ocurrido en el acceso al barrio 2 de Abril.
El Gobierno de Axel Kicillof aprobó la conformación del consorcio que busca activar esta vía clave para municipios del Conurbano.
Lo anunció hoy la FIA a través de un comunicado. Lo mismo sucederá con Checo Pérez, de Red Bull.
El Turismo Special de la Costa disputará la segunda fecha de la Copa de Oro en su sexta edición. Se definirán los “dos de último minuto”, instancia que determinará el ingreso al play-off.
El argentino, que carga con una penalización de cinco puestos, iniciará desde el 20° la competencia que se correrá mañana desde las 10:00.
El hecho ocurrió el pasado 5 de julio. El auto fue descubierto en las últimas horas en el estacionamiento de un complejo de departamentos en Ceretti al 2000.
Fue de cara al Gran Premio Coronación del TSC que se disputará el 13 y 14 de diciembre. El piloto aseguró que las reformas en el Torino dejaron buenas sensaciones.
Existen caminos alternativos para quienes buscan evitar la Ruta 2 y no les preocupa hacer unos kilómetros más.
El hecho se produjo en horas de la madrugada a la altura de “La Blanqueada”, una zona donde ya se registraron otros accidentes viales de gravedad.
La llegada masiva de marcas chinas a la Argentina redefine la oferta de vehículos nuevos.
En el Gran Premio de Bahrein, Piastri, piloto de McLaren se impuso de punta a punta para meterse de lleno en la lucha por el campeonato con su compañero Lando Norris.
El sospechoso fue trasladado a un hospital con un traumatismo de tórax tras impactar la camioneta contra un camión.