Un automóvil fue abandonado en doble fila durante la noche del sábado en la esquina de Alberti y Corrientes, situación que generó preocupación entre los vecinos y motivó la intervención policial.

El episodio ocurrió alrededor de las 22:30, cuando una mujer intentó retirar su vehículo y advirtió que no podía hacerlo debido a que un Toyota Yaris S se encontraba estacionado en doble fila, con las balizas encendidas y las llaves colocadas, sin que hubiera ningún conductor presente.

Tras esperar aproximadamente 30 minutos, la vecina consultó en una pizzería ubicada frente al lugar, para saber si el vehículo pertenecía a algún cliente. Al no obtener respuestas, se dio aviso a la policía.

Efectivos policiales se hicieron presentes y constataron que en el interior del auto había una mochila con ropa, un teléfono celular, documentación personal (DNI) y tarjetas. Según informaron fuentes oficiales, se intentó contactar al titular del vehículo tanto por teléfono como en el domicilio registrado, pero no se obtuvo respuesta.

El automóvil permaneció en el lugar durante unas tres horas, custodiado por dos móviles policiales. Desde la fuerza indicaron que no fue posible secuestrar el rodado, ya que hasta ese momento no existía una denuncia por robo.

Finalmente, uno de los oficiales procedió a estacionar correctamente el vehículo sobre la cuadra, mientras que las llaves y los objetos personales fueron secuestrados y trasladados a la Comisaría Segunda, donde quedaron a resguardo a la espera de que el propietario se presente.