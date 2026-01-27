El mercado automotor argentino atraviesa una reconfiguración profunda a partir del avance de las automotrices chinas. En las últimas semanas, el arribo de buques con miles de unidades al puerto de Zárate expuso una estrategia de expansión basada en volumen, presencia comercial y precios competitivos, que va más allá de lanzamientos aislados.

La mayor disponibilidad de vehículos importados y un esquema regulatorio que facilita el ingreso de híbridos y eléctricos ampliaron la oferta 0 km. Marcas de origen chino dejaron de ser marginales y pasaron a representar más del 5% del mercado de livianos hacia fines de 2025, con impacto directo en segmentos como SUV, pickups y utilitarios.

La propuesta se apoya en una relación precio–equipamiento atractiva. Con valores que, en general, oscilan entre USD 18.000 y USD 40.000, los modelos incorporan tecnología y sistemas de asistencia que antes estaban concentrados en gamas superiores. El uso de cupos para electrificados sin arancel extrazona ayuda, aunque los precios finales también reflejan costos logísticos e impositivos.

En este escenario, marcas como JAC Motors consolidaron su operación con una red nacional y una gama diversificada que incluye SUV, pickups y opciones electrificadas, mientras que BYD desembarcó como filial directa y concentró su apuesta en vehículos eléctricos e híbridos enchufables, con una fuerte inversión en posventa.

También grupos importadores ampliaron su portafolio con marcas chinas y aceleraron la expansión de concesionarios, apuntando a respaldo, repuestos y continuidad operativa como diferenciales. El resultado es una competencia más amplia que presiona sobre precios y eleva el estándar tecnológico del mercado.

Con más marcas, mayor volumen importado y electrificación en alza, la presencia china ya es un factor estructural del mercado 0 km en la Argentina. La tendencia anticipa un escenario más competitivo para 2026, con impacto directo en la oferta disponible y en las decisiones de compra de los consumidores.

