Durante el feriado del lunes, el balcarceño Francisco Tamagno y su equipo realizaron pruebas en el autódromo Ciudad de Mar del Plata, con vistas al Gran Premio Coronación del Turismo Special de la Costa (TSC) que se disputará el 13 y 14 de diciembre. El objetivo fue evaluar el rendimiento del Torino tras los trabajos efectuados en el chasis y el motor.

Ads

En diálogo con la prensa, Tamagno señaló que el auto “pegó un saltito” y que las reformas en el Torino dejaron buenas sensaciones.

Si bien reconoció que el vehículo “no se encuentra del todo lógico”, el grupo se mostró optimista en poder cerrar el año con un resultado positivo en las dos finales.

Ads

Puede interesarte

En su temporada debut en el TSC, Tamagno ocupa el noveno puesto del campeonato regular. Gracias al sistema de Dos de último minuto, logró ingresar a la Copa de Oro, donde también se ubica noveno con 28 puntos.

Ads