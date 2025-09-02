En plena Autopista Cámpora, cerca del empalme con la 25 de Mayo, una camioneta recibió 18 disparos luego de que un delincuente intentara atropellar a un policía. La camioneta, identificada como una Toyota Hilux , en la que se trasladaba un hombre quedó completamente destruida en una persecución que aún tiene interrogantes.

El hecho comenzó cerca de las 23.30 del lunes, cuando efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes intentaron identificar al conductor de una Toyota Hilux en la Avenida 27 de Febrero. El hombre ignoró la orden de detención y se dio a la fuga a toda velocidad, desatando una persecución por la autopista.

Los agentes, luego de efectuar el Operativo Cerrojo, lograron bloquear el paso de la camioneta en la intersección de las autopistas Cámpora y Dellepiane. El conductor intentó embestir a los policías, que reaccionaron efectuando disparos contra el vehículo.

La maniobra desesperada del fugitivo terminó cuando la Hilux chocó violentamente contra un camión Mercedes Benz.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, a cargo del doctor Sánchez Sarmiento, y la Fiscalía 29 de ese fuero, a cargo del doctor Lucio Herrera, que dio intervención a la Policía Federal Argentina (PFA).

Fuente: TN