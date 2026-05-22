El piloto argentino Franco Colapinto no pudo completar ninguna vuelta en la primera práctica del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, tras sufrir una pérdida de potencia en su monoplaza de Alpine F1 Team en el circuito de Montreal.

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El inconveniente mecánico obligó al argentino a regresar a boxes en los primeros minutos de la sesión y le impidió volver a pista, en un arranque adverso tras su destacado séptimo puesto en el GP de Miami.

La práctica estuvo interrumpida en varias ocasiones por banderas rojas. El neozelandés Liam Lawson debió abandonar por problemas en su monoplaza, mientras que el tailandés Alexander Albon protagonizó un choque tras el ingreso de una marmota a la pista. En los minutos finales, el francés Esteban Ocon también sufrió un accidente que obligó a neutralizar la actividad.

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El más rápido de la sesión fue el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes-AMG Petronas, con un tiempo de 1:13.402, seguido por su compañero George Russell. Completaron el top cinco Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Max Verstappen.

Por su parte, los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri finalizaron en la sexta y séptima posición, respectivamente.

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La actividad continuará con la clasificación para la carrera sprint, programada para las 17:30, en un fin de semana que presenta un formato reducido y sin margen de error para los equipos.

Fuente: con información de Noticias Argentinas