Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Austria tras una carrera complicada
El piloto argentino sufrió problemas de potencia desde la largada y volvió a quedar fuera de la zona de puntos.
El piloto argentino sufrió problemas de potencia desde la largada y volvió a quedar fuera de la zona de puntos.
Red Bull tiene pensado mover piezas y quizás lo haga antes del Gran Premio de Japón: la solución sería que Colapinto ingrese en lugar de Lawson con un movimiento interno previo.
El argentino largó desde el puesto 12, ganó seis posiciones en la primera vuelta y llegó a marchar segundo antes del incidente. Kimi Antonelli ganó la carrera con Mercedes.
Sin embargo, la figura de la realeza neerlandesa deseó que le vaya muy bien, al igual que a Max Verstappen.
El argentino Franco Colapinto completó las dos prácticas en Canadá donde tuvo problemas en una curva con dos trompos. Terminó 19° y 18°, último entre los que salieron a pista.
El piloto argentino tuvo un mejor rendimiento de su auto en el segundo entrenamiento y ocupó el puesto 13. Su compañero, Pierre Gasly fue tercero.
Franco Colapinto, en el mejor momento de su carrera, decidió rendir los exámenes finales para completar el secundario y tuvo un particular gesto con la institución.