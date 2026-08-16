Alpine cerró la primera mitad de la temporada 2026 con una caída de rendimiento por la falta de actualizaciones.

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Ahora, la escudería prepara un importante paquete de mejoras para el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará del 21 al 23 de agosto. El objetivo es solucionar problemas de equilibrio aerodinámico, tracción y subviraje que afectaron al rendimiento del A526.

Tras el Gran Premio de Hungría, Alpine quedó sexto en el Campeonato de Constructores con 61 puntos, por detrás de Racing Bulls, que suma 66. Pierre Gasly consideró fundamentales las nuevas piezas para intentar recuperar el quinto puesto.

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El regreso de la Fórmula 1 también será importante para Franco Colapinto, cuya continuidad en Alpine para 2027 estaría encaminada. El argentino acumuló 19 puntos entre 2025 y 2026, completó 28 carreras consecutivas y consiguió este año sus mejores resultados en la categoría: fue séptimo en Miami y sexto en Canadá.

El equipo espera que las mejoras le permitan recuperar competitividad y afrontar con mejores perspectivas la segunda mitad del campeonato.

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Fuente: TN

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