El taekwondista marplatense Tomás Maimone conquistó la medalla de oro al representar a la Selección Argentina de Taekwondo ITF en el certamen internacional “ITF OPEN”, disputado en la ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu, China.

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El deportista, representante del Club River Plate de Mar del Plata y formado bajo la dirección técnica del maestro Alejandro Yapuncic, protagonizó uno de los momentos principales de la jornada durante el enfrentamiento entre los representativos de Argentina y China.

La consagración le permitió a Maimone subir a lo más alto del podio en territorio asiático y sumar un importante logro internacional a su trayectoria deportiva, además de representar a la ciudad de Mar del Plata con la camiseta de la Selección Argentina.

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Tras este triunfo, el equipo argentino continuará con su gira internacional y se trasladará hacia Seúl, Corea del Sur, donde tendrá una nueva presentación en el histórico Kukkiwon, considerado uno de los principales centros mundiales de referencia del taekwondo.

Luego de la consagración, Maimone destacó el significado de la victoria y expresó: “Un orgullo enorme representar a Argentina y a Mar del Plata en lo más alto del podio”.

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