Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Independiente. La Comisión Directiva tomó la decisión de finalizar su ciclo luego de la durísima goleada por 4-0 frente a Atlético Tucumán, resultado que significó la eliminación del Rojo en los octavos de final de la Copa Argentina.

Ads

La salida se da apenas horas después de que el propio entrenador asegurara en conferencia de prensa que no tenía pensado renunciar y que su intención era cumplir el contrato.

“Como entrenador siempre cumplo mis contratos. No se me pasa por la cabeza irme antes. Al contrario, esto me da más fuerzas”, había expresado Quinteros tras la derrota.

Sin embargo, la dirigencia decidió ponerle fin al ciclo y ahora deberá resolver con el entrenador y sus abogados las condiciones económicas para concretar la desvinculación.

Mientras tanto, Hugo Tocalli estará al frente del entrenamiento de esta tarde, de manera interina. Ahora, Independiente deberá dar vuelta la página rápidamente porque el próximo lunes 17 de agosto, desde las 17, visitará a Lanús por la quinta fecha de la Liga Profesional.

Ads

Para ese encuentro, todo indica que el equipo será dirigido de manera interina por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, actuales entrenadores de la Reserva

En cuanto al reemplazante, ya comenzaron a aparecer nombres sobre la mesa. Omar De Felippe y Rubén Darío Insúa son dos de las alternativas que analiza la dirigencia para hacerse cargo del equipo.

La eliminación ante Atlético Tucumán terminó siendo el golpe definitivo para un ciclo que ya venía bajo cuestionamiento. Quinteros, además, había asumido públicamente la responsabilidad por la goleada y había pedido disculpas a los hinchas del Rojo.

Ads