Marcelo Gallardo aparece como el principal candidato para asumir como entrenador de la Selección de Ecuador, tras la salida de Sebastián Beccacece.

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El Muñeco ya habría mantenido un primer contacto con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para iniciar las tratativas. Las negociaciones todavía se encuentran en una etapa inicial y podrían extenderse durante los próximos días.

Ecuador se presenta como un proyecto con proyección y un futuro interesante, algo que podría seducir al entrenador argentino. Gallardo también había sido pretendido por Uruguay, aunque finalmente no avanzaron las negociaciones.

El exentrenador de River Plate mantiene su ilusión de dirigir en Europa. De hecho, fue sondeado por algunos equipos de segunda categoría, pero ninguna de esas propuestas habría logrado convencerlo hasta el momento.

Ahora, Ecuador aparece como una nueva posibilidad para el Muñeco.

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