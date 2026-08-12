Círculo Deportivo de Otamendi igualó 0-0 en su visita a Deportivo Rincón, en el marco de la tercera fecha de la fase Reválida del Torneo Federal A. El equipo conducido por Botella protagonizó un encuentro donde la superioridad en el juego y el control territorial no lograron traducirse en el marcador, debido a la falta de puntería en la zona de definición.

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A lo largo del compromiso, el elenco de Otamendi mantuvo una presión alta que le permitió generar espacios y situaciones de peligro frente al arco rival. Sin embargo, la imprecisión en los metros finales impidió que el dominio se capitalizara en goles.

Pese a la falta de efectividad, el punto obtenido en tierras neuquinas resulta valioso para sostener la competitividad del conjunto dentro de su zona.

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Ahora, Círculo Deportivo deberá trasladarse el domingo a la provincia de San Luis para enfrentar a Juventud Unida Universitario, un cruce que se presenta como determinante para las aspiraciones del “Papero” en el desarrollo de la Reválida.

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