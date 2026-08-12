La Etapa Local de los Juegos Bonaerenses ingresó en su fase de definiciones en Mar del Plata tras más de dos meses de actividad. Los representantes de la delegación de General Pueyrredon -compuesta por más de 4500 inscriptos que buscan retener el título provincial conseguido en la edición anterior- se alistan para iniciar los cruces de la Etapa Regional, previstos para arrancar este viernes 14 entre los distritos de General Alvarado, Necochea, Lobería, Ayacucho, Tandil, Mar Chiquita, Balcarce y la comuna anfitriona, integrantes de la Región 16.

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En el plano colectivo, la disciplina de vóley confirmó el pase de la Escuela de Educación Secundaria N°73 en la categoría Sub 14 escolar abierta femenino, en tanto que el Colegio Don Bosco aseguró su lugar con los planteles Sub 16 femenino y Sub 18 en ambas ramas. Por su parte, el Club Once Unidos dominó en Sub 15 libre tras clasificar a sus equipos masculino y femenino. En hockey, el IDRA Hockey obtuvo las plazas de Sub 14 damas y Sub 16 varones, mientras que el Club Comercial selló el pase de sus representativos femeninos Sub 16 y Sub 18.

Las competencias en el Polideportivo Las Heras definieron a los clasificados en boccia, obteniendo la representación local Ramón Colman Noguera, Agustín Rodríguez, Florencia Castro, Pedro Bustamante, Fabián Gancedo y Thiago Martin. A su vez, en newcom, el Club Cadetes de San Martín se adjudicó la clasificación en las divisiones Adultos A (60 a 69 años) y Adultos B (mayores de 70 años).

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El calendario de la Etapa Local finalizará durante las próximas jornadas con los cruces de tenis de mesa en modalidades Juveniles, Adultos y PCD.

Mañana a las 10:00 se jugarán los partidos decisivos de fútbol 5 y fútbol 11 en las instalaciones del Club Atlético General Urquiza (General Urquiza 4650). Asimismo, el viernes a partir de las 10:00 se resolverán los cupos de fútbol playa en la Playa Deportiva de Bahía Varese, en simultáneo con las finales de fútbol PCD en el Centro Municipal de Hockey (Avenida de los Trabajadores 4650).

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