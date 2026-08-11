River atraviesa un delicado presente deportivo y su presidente, Stefano Di Carlo, salió públicamente a dar explicaciones. El dirigente reconoció errores en la decisión de separar jugadores del plantel y pidió paciencia para atravesar la crisis futbolística.

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“Fue un error en cuanto a las maneras, en la decisión del lugar al que se decidió separar a los jugadores”, admitió Di Carlo sobre los futbolistas enviados a entrenarse en el predio de Cantilo. Según explicó, la medida respondió a una decisión deportiva y económica vinculada con la renovación del plantel. “Para poder incorporar hay que sacar”, sostuvo.

El mandatario aseguró que posteriormente intentaron corregir la situación y mantuvieron conversaciones con los afectados. De los 12 jugadores que inicialmente habían quedado apartados, actualmente permanecen cuatro. “Tomamos nota del error”, remarcó Di Carlo, quien señaló que incluso habló personalmente con Germán Pezzella.

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En medio de una racha de cinco derrotas consecutivas, sin puntos ni goles en el torneo Clausura, el presidente también respaldó al entrenador Eduardo Coudet. “Lo veo bien, con fuerza, con convicción y muy apoyado por el grupo”, afirmó, y aseguró que la dirigencia lo acompañará mientras mantenga la determinación de revertir el presente.

Di Carlo también elevó el tono contra la Asociación del Fútbol Argentino y los arbitrajes. “A River lo han perjudicado en los últimos cinco partidos. Es evidente, no se puede tapar el sol con las manos”, expresó. “La tolerancia de River está agotada, la dignidad no se negocia”, lanzó.

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Por último, confirmó que River pagó 20 millones de euros por la totalidad del pase de Thiago Almada y dio por prácticamente terminado el mercado de pases. El dirigente sostuvo que el objetivo de la inversión es construir un equipo competitivo para los próximos tres años y pidió respaldo a los hinchas mientras se completa el proceso de renovación.

Fuente: La Nación

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