San Lorenzo y Huracán volverán a verse las caras este domingo en un clásico que tendrá varios condimentos. El Globo llega con una racha favorable de siete partidos consecutivos sin perder ante su eterno rival, con dos triunfos y cinco empates.

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La última victoria del Ciclón fue el 1° de octubre de 2022, cuando se impuso 1-0 con gol de Ezequiel Cerutti. Desde entonces, Huracán consiguió imponerse en dos oportunidades y empató las otras cinco.

Sin embargo, el historial general continúa favoreciendo ampliamente a San Lorenzo. Sobre 193 partidos oficiales, el conjunto azulgrana ganó 87, Huracán 49 y hubo 56 empates.

El clásico de este domingo tendrá además un desafío especial para el Globo: si logra mantener el invicto, llegará a ocho partidos consecutivos sin perder ante San Lorenzo, lo que significaría su mejor racha histórica frente al Ciclón.

Del otro lado, San Lorenzo buscará dejar atrás la estadística reciente y volver a celebrar en uno de los partidos más importantes del calendario.

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