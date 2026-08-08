Alvarado derrotó anoche por 2-0 a Juventud Antoniana en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, en su regreso a la competencia oficial tras 28 días de inactividad, por la primera fecha de la Zona Campeonato B del Torneo Federal A.

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El equipo marplatense mostró solidez a lo largo del encuentro y logró traducir su superioridad en el marcador con los goles del mediocampista Matías Mansilla y del delantero Santiago Gutiérrez.

Con un planteo firme de principio a fin, el conjunto de Mar del Plata controló el desarrollo del juego y se quedó con tres puntos importantes en un escenario siempre exigente. La victoria le permitió reafirmar sus aspiraciones de pelear por el ascenso directo.

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Alvarado volverá a presentarse este miércoles, cuando reciba a Huracán Las Heras en el Estadio José María Minella.

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