Mar del Plata será sede este sábado y domingo de la Copa Internacional GTA de Taekwondo, una competencia que reunirá a más de 300 atletas de Argentina, Islas Caimán, México, Bolivia, Paraguay y Chile. El certamen se desarrollará en el Centro de Educación Física Nº1, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Ads

La presentación oficial del evento se realizó hoy en la sede del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). La competencia es impulsada por la Gyeonggi-do Taekwondo Association (GTA), una de las instituciones referentes de Corea del Sur en la formación y promoción de esta disciplina olímpica.

Durante el lanzamiento, el presidente del EMTURyC, Diego Juárez, destacó el impacto deportivo y turístico que genera la realización de este tipo de acontecimientos en la ciudad. “Estos eventos no solamente traen deporte a la ciudad, sino que también generan turismo y nos incentivan a seguir trabajando para captar más acontecimientos de estas características”, sostuvo.

Puede interesarte

También participaron de la presentación el representante nacional de Taekwondo WT, Oscar Petruccelli, y el titular surcoreano Yi Tong Do, quienes resaltaron la importancia de fortalecer los vínculos deportivos y culturales entre Argentina y Corea del Sur.

Las actividades comenzarán ambas jornadas a las 09:00 con la acreditación de los participantes y los pesajes. En tanto, mañana a las 12:00 se llevará a cabo la ceremonia inaugural, que incluirá el tradicional desfile de las delegaciones participantes.

Ads

La competencia se extenderá durante ambas jornadas hasta aproximadamente las 20:00 y podrá ser presenciada por el público de manera gratuita.

Ads