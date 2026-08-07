Al Thornton renovó con Peñarol y jugará su sexta temporada consecutiva
El estadounidense, de 42 años, disputará una nueva temporada en la Liga Nacional. En su trayectoria acumula 296 partidos en la NBA con Los Angeles Clippers, Washington Wizards y Golden State Warriors.
El Club Atlético Peñarol de Mar del Plata anunció oficialmente la renovación del contrato del ala-pívot estadounidense Al Thornton, quien disputará su sexta temporada consecutiva con la camiseta “Milrayitas” en la Liga Nacional de Básquet y continuará como uno de los principales referentes del equipo.
Desde la institución destacaron el talento, la jerarquía y el compromiso del jugador de 42 años, valores que lo consolidaron como una pieza fundamental tanto dentro del campo de juego como en el vestuario y fortalecieron su vínculo con la parcialidad marplatense.
Nacido el 7 de diciembre de 1983 en Perry, Georgia, Thornton cuenta con una extensa trayectoria en el básquetbol internacional y tuvo un destacado paso por la NBA, donde disputó 296 partidos oficiales con Los Angeles Clippers, Washington Wizards y Golden State Warriors.