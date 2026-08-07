El Club Atlético Peñarol de Mar del Plata anunció oficialmente la renovación del contrato del ala-pívot estadounidense Al Thornton, quien disputará su sexta temporada consecutiva con la camiseta “Milrayitas” en la Liga Nacional de Básquet y continuará como uno de los principales referentes del equipo.

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Desde la institución destacaron el talento, la jerarquía y el compromiso del jugador de 42 años, valores que lo consolidaron como una pieza fundamental tanto dentro del campo de juego como en el vestuario y fortalecieron su vínculo con la parcialidad marplatense.

Nacido el 7 de diciembre de 1983 en Perry, Georgia, Thornton cuenta con una extensa trayectoria en el básquetbol internacional y tuvo un destacado paso por la NBA, donde disputó 296 partidos oficiales con Los Angeles Clippers, Washington Wizards y Golden State Warriors.

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