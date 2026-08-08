La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este sábado una serie de medidas en memoria de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quien murió a los 68 años mientras permanecía internado en un sanatorio de Rosario.

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A través de un comunicado de su Comité Ejecutivo, la entidad informó que antes del comienzo de todos los encuentros correspondientes a las diferentes categorías se realizará un minuto de silencio.

Además, árbitros, futbolistas e integrantes de los cuerpos técnicos utilizarán brazaletes negros durante los partidos como señal de duelo.

Las medidas también alcanzarán a las instalaciones de la entidad. La AFA determinó que sus banderas permanezcan a media asta hasta el próximo viernes 14 de agosto.

Desde la institución expresaron su pesar por el fallecimiento y acompañaron especialmente al capitán de la Selección Argentina y a su familia. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, junto con los integrantes del Comité Ejecutivo, transmitió sus condolencias a Lionel Messi, sus hermanos y demás seres queridos.

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La muerte de Jorge Messi generó numerosas muestras de acompañamiento dentro del ámbito deportivo. Clubes como Newell's Old Boys, Rosario Central, River Plate, Barracas Central y Defensa y Justicia difundieron mensajes de condolencias y apoyo para el futbolista y sus allegados.

Jorge Messi falleció durante la madrugada de este sábado en Rosario. Tenía 68 años y se encontraba internado atravesando un delicado cuadro de salud. Tras conocerse la noticia, distintas instituciones y referentes expresaron públicamente su pesar y enviaron mensajes de acompañamiento a Lionel Messi y sus seres queridos.

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